Мигранты дали ответ после изнасилования россиянки

Мигранты прокомментировали изнасилование россиянки

Глава центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов заявил, что изнасилование жительницы Якутии используют для разжигания межнациональной вражды. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее новость об изнасиловании жительницы Якутии спровоцировала в городе стихийные митинги против мигрантов.

Каримов назвал изнасилование «гнусным преступлением», но подчеркнул, что у насильника нет национальности.

«Таких подлых людей хватает как среди русских, так и среди якутов, и других национальностей, в том числе и киргизов», — заявил он.

По словам Каримова, его очень печалит, что такое преступление используется в качестве повода для разжигания розни. Он заявил, что с нелегальной миграцией необходимо бороться постоянно в рамках законодательства, а «не наскоками, как сейчас глава республики».

Каримов предупредил, что заигрывание с местным национализмом представляет большую опасность для России. По его мнению, сейчас СМИ говорят только об украинском национализме, игнорируя другие угрозы.

«Это [украинский национализм] родной брат русского национализма и других национализмов, в частности якутского», — сказал он.

Ранее следователи сообщили о задержании 23-летнего подозреваемого в изнасиловании жительницы Якутка. По версии следствия, в ночь на 17 марта во дворе одного из домов он силой затащил женщину в свою машину и совершил преступление. Позже он отвез женщину в автомастерскую своих знакомых и оставил ее там. Пострадавшей удалось сбежать. Она обратилась в полицию, подозреваемого нашли, допросили, после чего он признал вину.

Национальность мужчины следователи не уточняли, однако по городу распространились слухи, что речь идет о мигранте. После стихийных митингов против мигрантов глава Якутии пообещал бороться с незаконной миграцией, принимать новые ограничительные меры в отношении приезжих и поставить на особый контроль совершаемые ими преступления.