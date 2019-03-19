В Молдавии осквернили памятник Потемкину

Вандалы повредили памятник Григорию Потемкину, установленный на месте его смерти возле села Старые Рэдены в Молдавии . Как сообщил во вторник советник президента Молдавии по вопросам образования Корнелиу Попович, с памятной доски был украден барельеф с изображением князя, также поврежден пьедестал.

"Вандалы осквернили памятник Григорию Потемкину в селе Старые Рэдены", — написал Попович на своей странице в Facebook. Монумент был возведен в 1792 году графиней Браницкой на второй год после смерти князя на пути из Ясс в Николаев. Первоначально он представлял собой столб, а в середине XIX века вместо него был возведен обелиск из белого камня высотой 13 м. Рядом с ним был расположен щит с надписью: "Hа семъ местъ преставился князъ Григорiй Александровичъ Потемкинъ Таврическiй" 5 октября 1791 года".

В 2016 году памятник был капитально отреставрирован по инициативе посольства России в Молдове и при поддержке российских властей. По соглашению, подписанному между дипломатической миссией и местными органами власти, ответственность за его сохранение взял райсовет Унген и местная гимназия. Планировалось обустроить здесь музей.

Осквернение исторических памятников в Молдавии происходит регулярно. Неоднократно повреждались мемориальные комплексы и могилы советских воинов, жертв Холокоста, ветеранов афганской войны, а также памятники российским государственным деятелям, оставившим след в молдавской истории. С ними здесь призывают бороться некоторые политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО