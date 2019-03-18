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Ученик выстрелил в одноклассника из пневматики на уроке ОБЖ в Саратове 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ученик выстрелил в одноклассника из пневматики на уроке ОБЖ в Саратове
12-летний мальчик получил ранение в подбородок, пострадавший находится в больнице.
Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошёл ещё 4 марта. В течение двух недель следователи проводили проверку.
Выяснилось, что ученики в присутствии педагога учились стрелять из пневматической винтовки. Один из мальчиков случайно выстрелил в одноклассника. Против учителя возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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Происшествия , Образование , Саратов
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