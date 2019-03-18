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В Москве магазины сети «Красная икра» продолжают работу в обычном режиме 

РИА Новости + ещё 22 2 часа назад
Фото: страница «Магазины «Красная икра» во «ВКонтакте»
Магазины сети "Красная икра" в Москве работают в обычном режиме, передает корреспондент РИА Новости, посетивший несколько объектов.
Ранее СМИ сообщили, что ФСБ вместе с сотрудниками ФНС проводит обыски в московских офисах компании и на складах.
Торговые точки продолжают работу, корреспондент смог приобрести в них рыбную продукцию. Про проведение обысков сотрудники магазинов не слышали.
Магазины принимают оплату только наличными: продавцы пояснили, что возможность оплаты банковской картой не предусмотрена в принципе.
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Происшествия , Новости Москвы , ФСБ , Федеральная налоговая служба , РИА Новости , Москва
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