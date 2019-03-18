В Москве магазины сети «Красная икра» продолжают работу в обычном режиме

Магазины сети "Красная икра" в Москве работают в обычном режиме, передает корреспондент РИА Новости , посетивший несколько объектов.

Ранее СМИ сообщили, что ФСБ вместе с сотрудниками ФНС проводит обыски в московских офисах компании и на складах.

Торговые точки продолжают работу, корреспондент смог приобрести в них рыбную продукцию. Про проведение обысков сотрудники магазинов не слышали.

Магазины принимают оплату только наличными: продавцы пояснили, что возможность оплаты банковской картой не предусмотрена в принципе.