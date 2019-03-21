Девочку-маугли выписали из больницы: что дальше

Из московской клинической больницы им. Башляевой выписали пятилетнюю девочку, которую в начале марта нашли в захламленной квартире. Об этом сообщил главный врач медучреждения Исмаил Османов.

По его словам, состояние ребенка удовлетворительное. Медики устранили у нее признаки респираторного заболевания, вирусные инфекции, а также воспалительные процессы в ухе.

«Девочка достаточно хорошо и эффективно прошла психологическую реабилитацию», — отметил Османов.

Педиатр подчеркнул, что из больницы девочку забрали органы опеки Северного административного округа Москвы . В аппарате уполномоченного по правам ребенка в России отмечали, что у ребенка есть тетя. Она готова забрать несовершеннолетнюю к себе домой. Тем не менее окончательное решение примут соцслужбы. Отметим, что ранее мать пятилетней девочки Ирина Гаращенко утверждала, что у нее нет родственников, которые могли бы воспитывать ребенка в ее отсутствие.

Ранее Исмаил Османов сообщал, что девочку выпишут из больницы не раньше 22-25 марта. Он отмечал, что ей предстоит диагностика и лечение.

«В дальнейшем мы планируем продолжить ее адаптацию, в том числе в центре патологии речи, адаптацию в санатории», — заявлял медик.

На днях он также рассказал, что девочка начала произносить отдельные слова и узнавать героев мультфильмов.

«Не предложения пока, но называет предметы, узнает мультяшных героев, вещи, которые ей подарили, — говорит, «красивые». Животных называет, на картинке их узнает», — пояснил врач. Он добавил, что говорит ребенок тихо и осторожно, будто боится, как бы ее не услышали посторонние.

Напомним, что пятилетней ребенок был обнаружен сотрудниками МЧС МВД в начале марта 2019 года. Малолетняя находилась одна в заваленной хламом и мусором московской квартире без еды и воды. Девочка была истощена, а украшение, которое было у нее на шее, вросло в кожу.

Изначально ребенок не проявлял социальных навыков, однако спустя несколько дней в медучреждении она начала идти на контакт с людьми, а также смеяться, играть с куклами и самостоятельно есть.

«Трудно сказать, как долго ей не занимались, но то, что в последнее время она была без внимания родителей и близких, — это совершенно очевидно. Я думаю, что навыки такие, конечно, были, они не могут развиться за два-четыре дня, но они были на какое-то время забыты», — сообщал главврач больницы им. Башляевой.

47-летнюю мать ребенка Ирину Гаращенко задержали правоохранители. Против нее возбудили уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии. Женщину поместили в СИЗО до 10 мая. На заседании суда она заявила, что хочет поскорее увидеть дочь и посмотреть, что произошло с квартирой. Она не намерена оставлять ребенка и собирается растить ее дальше.

«Отношение у меня к ней как к дочери. А это все провокация, враги есть у всех. Кто это сделал, не знаю, но это точно провокация», — сказала она.

Кроме того, как сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников , она намерена обжаловать избранную меру пресечения.

«Женщина считает, что она незаконно содержится под стражей», — добавил он.

Тем временем прокуратура , а также органы опеки и попечительства подали в Головинский суд Москвы заявление о лишении обвиняемой родительских прав. Когда состоится судебный процесс, пока неизвестно.

Женщина воспитывала ребенка одна. Как отмечали в департаменте труда и соцзащиты, семья производила впечатление благополучной. Гаращенко не обращалась за помощью в социальные службы. Кроме того, мать с ребенком не состояли на обслуживании в центрах поддержки семьи и детства.

Соседи же утверждают, что им приходилось неоднократно вызывать участкового и сотрудников органов опеки, так как из квартиры постоянно раздавался детский крик и плач.

«Год назад приезжали девушки из опеки, приезжал участковый, но реакции никакой не последовало. Даже когда была дома, Ирина дверь не открывала», —заявила одна из соседок РЕН ТВ.

Отметим, что ранее арестованная заявляла, что у ребенка не может быть истощения, так как она обеспечивала ей нормальный уход и режим питания.

«У нее нет никакого истощения. Она хорошо кушала. Она просто маленькая, я и сама меньше 50 кг вешу в свои 47 лет», — поясняла женщина.

Медики также подтвердили отсутствие анорексии у девочки. Кроме того, она сообщала, что также организовывала развивающие занятия для ребенка.