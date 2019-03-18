В Москве нашли мертвым мальчика-маугли

Москве скончался семилетний ребенок, страдавший аутизмом и почти никогда не выходивший на улицу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, родители мальчика были разведены. Он жил с бабушкой и матерью в квартире, заваленной мусором, но жалобы отца и его соседей в органы опеки остались без внимания.

12 марта мать мальчика услышала, что он хрипит во сне, попыталась разбудить ребенка, но не смогла. Приехавшие к ним домой врачи диагностировали у мальчика остановку сердца.

По данным Mash, у бабушки мальчика был синдром накопительства, она каждый день приносила в дом найденные на помойках вещи, а мать появлялась дома редко.

Ранее в Москве нашли еще одного ребенка-маугли — пятилетнюю девочку. Девочка жила в одной из квартир на Ленинградском шоссе. Соседи слышали детский плач, вызывали полицию, но дверь никто не открывал. В итоге в квартиру пробились с помощью МЧС . Жилье оказалось завалено мусором, в котором и нашли девочку. У ребенка диагностировали гнойный отит, кроме того, в ее шею вросла резинка для волос.

Позже была задержана мать девочки. Суд арестовал ее на два месяца по подозрению в покушении на убийство.