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В Москве нашли мертвым мальчика-маугли 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
В Москве скончался семилетний ребенок, страдавший аутизмом и почти никогда не выходивший на улицу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, родители мальчика были разведены. Он жил с бабушкой и матерью в квартире, заваленной мусором, но жалобы отца и его соседей в органы опеки остались без внимания.
12 марта мать мальчика услышала, что он хрипит во сне, попыталась разбудить ребенка, но не смогла. Приехавшие к ним домой врачи диагностировали у мальчика остановку сердца.
По данным Mash, у бабушки мальчика был синдром накопительства, она каждый день приносила в дом найденные на помойках вещи, а мать появлялась дома редко.
Ранее в Москве нашли еще одного ребенка-маугли — пятилетнюю девочку. Девочка жила в одной из квартир на Ленинградском шоссе. Соседи слышали детский плач, вызывали полицию, но дверь никто не открывал. В итоге в квартиру пробились с помощью МЧС. Жилье оказалось завалено мусором, в котором и нашли девочку. У ребенка диагностировали гнойный отит, кроме того, в ее шею вросла резинка для волос.
Позже была задержана мать девочки. Суд арестовал ее на два месяца по подозрению в покушении на убийство.
Комментарии27
Происшествия , МЧС , Москва
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