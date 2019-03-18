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В Москве эвакуировали более 130 человек из-за угрозы минирования 

РИА Новости + ещё 10 22 часа назад
Более 130 человек были эвакуированы из школы №1103 на юго-западе Москвы днем понедельника из-за угрозы минирования, сообщение оказалось ложным, и на данный момент образовательное учреждение работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости директор школы Валерий Дашко.
"Сегодня, 18 марта, в школу поступило сообщение о вероятности угрозы минирования. Мы незамедлительно сообщили о звонке в правоохранительные органы и эвакуировали более 130 учащихся и педагогов в соседний учебный корпус. Представители спецслужб тщательно обследовали здание школы: никакой угрозы для жизни и здоровья учащихся не обнаружено. Сообщение оказалось ложным", — сказал Дашко в понедельник.
По его словам, на данный момент в школе все в порядке, учебный процесс продолжается в штатном режиме.
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