Мужчину сняли с арки Крымского моста в Москве 

В Москве спасатели сняли с арки Крымского моста мужчину. Очевидцы заметили молодого человека, карабкающегося по металлической конструкции на высоте пятиэтажного дома без страховки, и вызвали экстренные службы. На место происшествия прибыли медики и специалисты по спасательным работам. Поддавшись на уговоры психолога, мужчина согласился спуститься вниз, для чего пришлось задействовать специальную люльку. Мотивы своего поступка «альпинисту» придется объяснять в полиции, куда он был доставлен после инцидента.