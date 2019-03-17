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Мужчину сняли с арки Крымского моста в Москве 

Рамблер 46 минут назад
В Москве спасатели сняли с арки Крымского моста мужчину. Очевидцы заметили молодого человека, карабкающегося по металлической конструкции на высоте пятиэтажного дома без страховки, и вызвали экстренные службы. На место происшествия прибыли медики и специалисты по спасательным работам. Поддавшись на уговоры психолога, мужчина согласился спуститься вниз, для чего пришлось задействовать специальную люльку. Мотивы своего поступка «альпинисту» придется объяснять в полиции, куда он был доставлен после инцидента.
Происшествия , Видео , Другое , Новости Москвы , Москва
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