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Поездка на такси закончилась убийством в Дагестане 

News.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: flickr.com
Водитель такси подозревается в убийстве пассажира. Инцидент произошёл в столице Дагестана — Махачкале. Между мужчинами разгорелся конфликт.
По данным оперативников, в ходе ссоры фигурант взял нож и несколько раз ударил им потерпевшего. От полученных ранений гражданин умер в больнице — медикам не удалось спасти ему жизнь, сообщает МВД республики на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
14 марта 2019 г. в 04:30 в Махачкале по Проспекту Акушинского, 45-летний житель столицы республики Дагестан, водитель такси, в ходе возникшего скандала, нанес пассажиру — 36-летнему махачкалинцу, несколько ножевых ранений. Пассажир, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, оскорблял водителя, после чего завязался конфликт, в результате которого, водитель нанес ножевые ранения, Пассажир скончался в больнице. Водитель в кратчайшие сроки был задержан сотрудниками полиции и доставлен в райотдел. С места происшествия изъят складной нож. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее News.ru сообщал, что 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом 16-летнего подростка в городе Бугульма в Татарстане. Школьник пытался заступиться за мать своего друга.
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Происшествия , Криминал , СКР , МВД , Махачкала , Республика Дагестан
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