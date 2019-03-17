Воронка засосала женщину в могилу родителей

64-летняя жительница Нью-Йорка Джоанна Каллен подала в суд на кладбище Лонг-Айленда. Женщина рассказала, что её затянуло в воронку на могиле родителей.

Пострадавшая разбила лицо и повредила зуб о каменную плиту, передаёт New York Post. Она пыталась звать на помощь, но рядом не было людей. Теперь она испытывает головную боль, мучается от кошмаров и боится ходить по полям.

Причиной произошедшего стало плохое укрепление насыпи: рабочие оставили «подземную пустоту», которая стала причиной образования воронки. Каллен требует от организации компенсацию в пять миллионов долларов.