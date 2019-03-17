Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воронка засосала женщину в могилу родителей 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
64-летняя жительница Нью-Йорка Джоанна Каллен подала в суд на кладбище Лонг-Айленда. Женщина рассказала, что её затянуло в воронку на могиле родителей.
Пострадавшая разбила лицо и повредила зуб о каменную плиту, передаёт New York Post. Она пыталась звать на помощь, но рядом не было людей. Теперь она испытывает головную боль, мучается от кошмаров и боится ходить по полям.
Причиной произошедшего стало плохое укрепление насыпи: рабочие оставили «подземную пустоту», которая стала причиной образования воронки. Каллен требует от организации компенсацию в пять миллионов долларов.
Ранее News.ru писал о том, что сотрудники МВД в Кирове поймали на одном из местных кладбищ 30 человек, которые приходили туда в поисках закладок с запрещёнными веществами. Задержанные рассказали полицейским, что информацию о расположении тайников получали через мессенджеры после того, как переводили деньги неизвестным дилерам.
News.ru: последние новости
Рыбаки на Байкале провалились под лёд вместе с машиной Пилот разбившегося Boeing 737 MAX 8 предупреждал о проблемах Малахов раскроет тайну перевала Дятлова
Комментарии
Происшествия , В мире , США , МВД , Нью-Йорк
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Москва нашла способ проучить Киев за Крым
Политика
Корчевников не сдержал эмоции после смерти Началовой
Шоу-бизнес
Европа отказала крымчанам в праве выбора
Европа В мире
Почему перенесли дату похорон Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Калкин раскрыл тайну встреч с Майклом Джексоном
Шоу-бизнес Статьи
Польша обратилась к Трампу с антироссийской просьбой
Европа В мире
Врач отреагировал на слухи о наркозависимости Началовой
Шоу-бизнес
Началова, Фриске, Бодров, Децл: проклятье «Последнего героя»
Шоу-бизнес Статьи
Порошенко анонсировал решительные шаги в Крыму и Донбассе
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение