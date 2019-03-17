Воронка засосала женщину в могилу родителей 

64-летняя жительница Нью-Йорка Джоанна Каллен подала в суд на кладбище Лонг-Айленда. Женщина рассказала, что её затянуло в воронку на могиле родителей.
Пострадавшая разбила лицо и повредила зуб о каменную плиту, передаёт New York Post. Она пыталась звать на помощь, но рядом не было людей. Теперь она испытывает головную боль, мучается от кошмаров и боится ходить по полям.
Причиной произошедшего стало плохое укрепление насыпи: рабочие оставили «подземную пустоту», которая стала причиной образования воронки. Каллен требует от организации компенсацию в пять миллионов долларов.
Ранее News.ru писал о том, что сотрудники МВД в Кирове поймали на одном из местных кладбищ 30 человек, которые приходили туда в поисках закладок с запрещёнными веществами. Задержанные рассказали полицейским, что информацию о расположении тайников получали через мессенджеры после того, как переводили деньги неизвестным дилерам.