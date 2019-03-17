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В Пакистане поезд сошел с рельсов из-за взрыва бомбы 

ТК «Звезда» + ещё 3 7 часов назад
На железной дороге неподалеку от округа Насирабад в Пакистане прямо под поездом «Джаффар Экспресс» взорвалась бомба. В результате подрыва состав сошел с рельсов.
Поезд следовал в город Кветта. В трагедии пострадали восемь человек и не менее пяти погибли. Об этом сообщает Dunya News.
Сообщается, что экстренные службы прибыли на место незамедлительно и сразу же приступили к транспортировке пострадавших и разбору завалов.
Взрыв повредил железнодорожное полотно и соответственно нарушил движение поездов на данном участке. Восстановить его планируется в кратчайшие сроки. Власти Пакистана уже начали расследование обстоятельств инцидента.
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Происшествия , Азия , Видео , В мире , Пакистан
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