«Убивать вас начнем скоро». В Якутии объявлена настоящая охота на мигрантов

Якутии резко выросли ксенофобские настроения. Произошло это после изнасилования местной жительницы мигрантом из Киргизии . Люди собрались на митинг, затем пришли на встречу с мэром, и все хотели одного — навести порядок. В Сети тем временем стали появляться направленные против мигрантов видео, в городе перестали ездить автобусы, закрываются магазины. Мигранты испугались. «360» попытался разобраться, почему такая ненависть к приезжим вспыхнула именно в Якутии.

С чего все началось

Два дня назад мигрант из Киргизии затолкал в машину жительницу Якутска , отвез в гаражи и изнасиловал, потом бросил ее в автосервисе со своими приятелями. Всех задержали, главного обвиняемого арестовали. Уголовное дело заведено по факту изнасилования и похищения. Подробнее о том, что произошло, можно прочитать в этом материале.

Казалось бы, история не такая уж редкая. К сожалению, насилие над женщинами происходит по всей стране, что уж там, в мире, виновниками становятся как близкие люди (муж, родственник), так и чужие. Почему же в этот раз преступление вызвало столько гнева?

«Якутянин, очнись!»

17 марта люди вышли на несанкционированный митинг. В тот же день вечером на Комсомольской площади Якутска собрались те, кто требовал ужесточить миграционное законодательство. По словам одной из участниц, позвали людей через рассылку в WhatsApp. Действительно, в Сети опубликовали сообщение, которое, предположительно, рассылалось и подогревало ксенофобские настроения у местных.

«Да, наши господа твердят, что мы якуты, русские, эвены, эвенки — лентяи, лодыри и конченые алкаши. Что в корне не так! Что лучше всех работают именно пришлые, все выше перечисленные «гости» из знойных стран. Очнитесь люди! Хватит пускать дело на самотек», — говорится в сообщении.

Власти предложили организовать нормальное собрание. На следующий день люди пришли в спорткомплекс «Триумф», по примерным оценкам журналистов, их было более шести тысяч, в основном мужчины. В зале не хватало мест.

«Убивать вас начнем скоро»

От призывов быть едиными до угроз убийством — один шаг, судя по тому, что происходит на улицах Якутии. Митингами и выступлениями представителей местных властей дело не ограничилось.

В Сети стали появляться видеозаписи, на которых некто за кадром унижает и оскорбляет встретившихся ему киргизов. На другом видео мужчина отборным матом изливает ненависть на двух парней, работающих в кафе с шаурмой: «Убивать вас начнем скоро, *****! Домой уезжайте, там, ****, насилуйте своих баб, *****. Приехали, *****, нормально, ****, работайте, *****. Че вы себя так ведете, *****? Вас убивать, что ли надо?».

И еще одно видео, на нем некто стреляет из автомата в воздух, а другой говорит «Якутия рулит, по-любому!».

Действительно страшная запись, которая показывает весь ужас происходящего в Якутии, сделана людьми, которые просто ехали мимо. Они увидели, как мужчина с похожим на пистолет оружием ведет напуганного мигранта по дороге. Неравнодушные прямо из машины попытались остановить того от самосуда, пришлось выйти, когда злой якут начал бить пушкой по своей «жертве».

Неудивительно, что мигранты стали бояться за свою жизнь и перестали выходить на работу. В городе на маршруты не вышли 80-90 автобусов, пишет Sakhaday. При этом всего в городе более 400 единиц общественного транспорта. По словам руководителя некоммерческого партнерства «СоюзАвто» Андрея Косицкого, после истории с изнасилованием были случаи, когда жители отказывались платить и оскорбляли водителей.

Закрылись и фруктовые киоски. По разным данным, связано это как со страхом быть побитым, так и с проверками, которые грядут после указания мэра города. По данным Sakhaday, такие ларьки держат, в основном, узбеки, проживавшие в Киргизии. Закрыться им посоветовали правоохранители, чтобы переждать.

Копилось долго

Митинги против мигрантов уже бывали в Якутии раньше. Видеозаписи можно найти в социальных сетях. Большинство собравшихся мужчины.

«У нас очень толерантный народ, но с другой стороны, сейчас предел критический уже достигнут, поэтому миграцию надо ограничивать», — говорил летом 2013 года один из местных жителей. Свою позицию он объяснял тем, что повсюду в автобусах работают нелегальные мигранты, которые купили права и подвергают опасности пассажиров.

Судя по публикациям местных СМИ тех лет, людей волновало засилье мигрантов в разных трудовых сферах, а также большое количество нелегалов. Издание «Якутия.инфо» привело статистику, согласно которой чуть ли не половина преступлений в регионе совершается мигрантами.

Насильники не имеют национальности

Гнусным преступлением назвал Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он принес извинения семье пострадавшей женщины и выразил сожаление о случившемся.

«У насильника нет национальности, таких подлых людей хватает как среди русских, так и среди якутов и других национальностей, в том числе и киргизов», — заявил он.

При этом он пояснил, что этот случай не должен привести к подъему национализма, потому что с регионального уровня он может захватить всю страну.

Вслед за национализмом в Якутии такие же настроения могут появиться и в Татарстане, потом в Бурятии. И решить разгоревшийся пожар в многонациональной стране, какой является Россия, просто так не получится.

Воспитывать чувство уважения ко всем нациям нужно с детского сада, но несколько лет подряд государство этим просто не занималось, что и приводит к таким вещам сегодня.