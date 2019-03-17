Семь человек стали жертвами взрыва в Афганистане

Два взрыва прогремели в Афганистане . В результате погибли не менее семи человек. Трое были доставлены в больницу. По данным РИА новости, первый взрыв произошёл в провинции Кандагар , его жертвами стали начальник местной полиции и три мирных жителя. Второе взрывное устройство сработало в провинции Газни в центральной части Афганистана. Жертвами атаки стали трое военнослужащих Афганской национальной армии, еще трое пострадали. Местные власти обвинили в атаках боевиков радикального движения "Талибан"