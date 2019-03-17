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Семь человек стали жертвами взрыва в Афганистане 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Два взрыва прогремели в Афганистане. В результате погибли не менее семи человек. Трое были доставлены в больницу.
По данным РИА новости, первый взрыв произошёл в провинции Кандагар, его жертвами стали начальник местной полиции и три мирных жителя. Второе взрывное устройство сработало в провинции Газни в центральной части Афганистана. Жертвами атаки стали трое военнослужащих Афганской национальной армии, еще трое пострадали.
Местные власти обвинили в атаках боевиков радикального движения "Талибан".
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