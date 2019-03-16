Над Шереметьево предотвратили катастрофу

В Шереметьеве грузовой Boeing опасно сблизился с пассажирским лайнером

Британский широкофюзеляжный грузовой Boeing 747 опасно приблизился к взлетавшему пассажирскому лайнеру в столичном аэропорту Шереметьево . Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиаотрасли.

В результате инцидента никто не пострадал. Boeing не сумел приземлиться с первой попытки и ушел на второй круг. Командир судна не учел при маневре взлетавший вблизи самолет Москва-Пекин.

В результате сработала система предупреждения об опасном сближении, самолетам удалось благополучно разойтись.