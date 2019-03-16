Над Шереметьево предотвратили катастрофу

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В Шереметьеве грузовой Boeing опасно сблизился с пассажирским лайнером 

Москва24 + ещё 2 50 минут назад
Британский широкофюзеляжный грузовой Boeing 747 опасно приблизился к взлетавшему пассажирскому лайнеру в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиаотрасли.
В результате инцидента никто не пострадал. Boeing не сумел приземлиться с первой попытки и ушел на второй круг. Командир судна не учел при маневре взлетавший вблизи самолет Москва-Пекин.
В результате сработала система предупреждения об опасном сближении, самолетам удалось благополучно разойтись.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Boeing , Аэропорт Шереметьево
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