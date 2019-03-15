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В Киеве избили журналистку из-за дорогой шубы, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: аккаунт Ирины Харченко в Facebook
Мужчина избил в Киеве редактора украинского телеканала NewsOne Ирину Харченко за то, что она была одета в дорогую шубу, в то время как "все голодают", сообщили в пятницу на сайте "Вести" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
"В дежурную часть Соломенского управления полиции по спецлинии 102 поступило заявление от Харченко Ирины Александровны о том, что на улице Полевая, 21, неизвестный мужчина нанес ей телесные повреждения", — говорится в сообщении.
По данным издания, потерпевшая шла на работу, когда неизвестный мужчина подошел к ней и дважды ударил ее кулаком в лицо. Избивая женщину, мужчина воскликнул "ходишь здесь в дорогой шубе, когда все голодают".
В скором времени полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный местный житель Петр Постринский, 1965 года рождения. Задержанный сознался в содеянном.
Свой поступок он объяснил тем, что его возмутила дорогая одежда незнакомки, в то время как большинство людей, в том числе он, нуждаются. О том, что она работает журналистом, он не знал.
Заведено уголовное производство по части "хулиганство", злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.
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Происшествия , Украина , Ирина Харченко
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