В Киеве избили журналистку из-за дорогой шубы, сообщили СМИ

Мужчина избил в Киеве редактора украинского телеканала NewsOne Ирину Харченко за то, что она была одета в дорогую шубу, в то время как "все голодают", сообщили в пятницу на сайте "Вести" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции по спецлинии 102 поступило заявление от Харченко Ирины Александровны о том, что на улице Полевая, 21, неизвестный мужчина нанес ей телесные повреждения", — говорится в сообщении.

По данным издания, потерпевшая шла на работу, когда неизвестный мужчина подошел к ней и дважды ударил ее кулаком в лицо. Избивая женщину, мужчина воскликнул "ходишь здесь в дорогой шубе, когда все голодают".

В скором времени полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный местный житель Петр Постринский, 1965 года рождения. Задержанный сознался в содеянном.

Свой поступок он объяснил тем, что его возмутила дорогая одежда незнакомки, в то время как большинство людей, в том числе он, нуждаются. О том, что она работает журналистом, он не знал.

Заведено уголовное производство по части "хулиганство", злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.