Опубликовано видео расстрела в Новой Зеландии

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Опубликовано видео расстрела мечетей в Новой Зеландии 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
В интернете опубликовано видео, снятое участником нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчёрч. 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант вел онлайн-трансляцию бойни с помощью экшен-камеры. Запись была размещена на хостинге для GoPro-камер Live4. Нападавший был одет в шлем, очки и армейскую куртку (видео содержит сцены насилия 18+).
В то же время, как отмечает Life.ru, в сеть попало ещё одно видео, записанное нападавшим ещё в автомобиле. Из колонок машины слышен гимн, который в начале 90-х пели военные — сторонники первого президента Республики Сербской Радована Караджича.
Накануне нападения Брентон Таррант сообщил в соцсетях, что собирается устроить теракт в мечети и показать это в прямом эфире в Facebook.
В результате теракта в Крайстчерче погибли не менее 49 человек, около 50 ранены. По подозрению в причастности к нападению задержаны четыре человека. Предполагаемым организатором нападения называют 28-летнего гражданина Австралии ультра-правых взглядов.
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Происшествия , Видео , Австралия , Крайстчерч , Новая Зеландия
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