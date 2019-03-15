Кровь повсюду. Трагедия в Новой Зеландии

В новозеландских мечетях расстреляли 40 человек

В результате нападения вооружённых людей на прихожан двух мечетей в городе Крайстчереч в Новой Зеландии погибли 40 человек, ещё 20 получил ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова премьер-министра Джасинды Ардерн.

О трагедии, произошедшей утром 15 марта, стало известно из сообщения местной полиции в Twitter. Правоохранители отрапортовали, что в неизвестные открыли стрельбу в мечети, расположенной в центре города. Позже о нападении на ещё одно религиозное учреждение сообщили журналисты Radio New Zeland. Информацию об обоих инцидентах подтвердил представитель полиции Новой Зеландии Марк Буш, который уточнил, что преступники атаковали мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, подчеркнув при этом, что один из нападавших был задержан.

Им оказался Брентон Таррант, житель австралийского города Графтон, придерживающийся ультраправых взглядов. По информации одного из местных порталов, мужчина в шлеме очках и военной куртке зашёл в мечеть Аль-Нур и начал беспорядочную стрельбу. Журналисты выяснили, что всё происходящее стрелок транслировал в интернет. Ранее в сети он опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал нападение «террористической атакой».

В настоящее время в Крайстчерче закрыты все школы, больница, и здание городского совета. Жителям не рекомендуется выходить на улицу. В город направлены дополнительные полицейские силы из Веллингтона.