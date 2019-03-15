Кровь повсюду. Трагадия в Новой Зеландии

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Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии 

ТАСС 1 час назад
В Новой Зеландии неизвестные открыли стрельбу по прихожанам двух мечетей города Крайстчерч на востоке страны. По данным местных СМИ, в результате происшествия погибли не менее 27 человек, еще около 30 доставлены в больницы. На месте нападения полиция нашла автомобили с неразорвавшимися взрывными устройствами.

Что случилось

В Новой Зеландии неизвестные открыли стрельбу по прихожанам двух мечетей. Нападение произошло в городе Крайстчерч на востоке страны.
Как сообщила газета New Zealand Herald, вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, расположенные по соседству, около 13:45 по местному времени (04:46 мск), сразу после дневной молитвы, и заблокировали входные двери.
Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы.
Посетителей двух мечетей расстреляли в Новой Зеландии
Позже в припаркованных вблизи мечетей автомобилях полиция нашла несколько самодельных взрывных устройств. Ни одно из них не было приведено в действие.

Число погибших

Власти не называют точное число погибших, но говорят о многочисленных жертвах.
"Точное число погибших пока не известно. Но уже ясно, что это один из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии", — заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.
По данным газеты Otago Daily Times, жертвами нападения стали не менее 27 человек. По меньшей мере 30 человек доставлены в местную больницу.

Что известно о нападавших

Полиция пока точно не знает, сколько человек участвовало в нападении, но уже арестовала четырех подозреваемых — троих мужчин и одну женщину.
По словам комиссара полиции Майка Буша, со всеми арестованными уже работают следователи.

Что происходит в городе

Полиция призывает горожан не покидать свои дома без крайней необходимости. Все школы и государственные учреждения в городе закрыты.
Как сообщил портал Stuff, Управление гражданской авиации Новой Зеландии объявило зону над Крайстчерчем "контролируемым воздушным пространством".
Местный авиаперевозчик Air New Zealand заявил, что все авиабилеты, приобретенные на рейсы в город или из него, "считаются билетами с открытой датой и правом возврата с полной компенсацией стоимости".
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Комментарии40
Происшествия , Видео , Крайстчерч , Новая Зеландия
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