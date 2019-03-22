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Новозеландского террориста ждет пожизненный срок 

РИА Новости + ещё 242 3 часа назад
Террорист, напавший на две мечети в новозеландском Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению, заявил вице-премьер страны Уинстон Питерс в Стамбуле
В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.
"Это нападение на всех нас. В связи с этим ведется самое большое полицейское расследование в истории страны. Террорист проведет остаток жизни в одиночной камере", — заявил Питерс, выступая в Стамбуле на чрезвычайном заседание исполкома Организации исламского сотрудничества, созванном председательствующей в ней Турцией в связи с атакой на мечети в Новой Зеландии.
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Происшествия , Ближний Восток , В мире , Криминал , Организация исламского сотрудничества , Новая Зеландия
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