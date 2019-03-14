Из крымской колонии сбежал заключенный

Крыму разыскивают заключенного, сбежавшего из колонии-поселения в Керчи , заявили в УФСИН по Республике Крым и Севастополю

«14 марта в 2.57 в ходе проведения плановой проверки наличия осужденных на спальных местах было выявлено отсутствие осужденного Короленко Дениса Владимировича, отбывающего наказание на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Крым и Севастополю», — говорится на сайте крымского УФСИН.

Летом прошлого года в Красноярском крае из колоний за неделю сбежали четыре заключенных. Позже один из беглецов решил самостоятельно вернуться в исправительное учреждение.

В октябре 2018 года из колонии-поселения в Ангарске Иркутской области убежали двое заключенных-рецидивистов, отбывавшие пятилетний срок.