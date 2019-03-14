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Из крымской колонии сбежал заключенный 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 23 часа назад
Фото: РИА Новости
В Крыму разыскивают заключенного, сбежавшего из колонии-поселения в Керчи, заявили в УФСИН по Республике Крым и Севастополю.
«14 марта в 2.57 в ходе проведения плановой проверки наличия осужденных на спальных местах было выявлено отсутствие осужденного Короленко Дениса Владимировича, отбывающего наказание на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Крым и Севастополю», — говорится на сайте крымского УФСИН.
Летом прошлого года в Красноярском крае из колоний за неделю сбежали четыре заключенных. Позже один из беглецов решил самостоятельно вернуться в исправительное учреждение.
В октябре 2018 года из колонии-поселения в Ангарске Иркутской области убежали двое заключенных-рецидивистов, отбывавшие пятилетний срок.
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Происшествия , Криминал , ФСИН , Керчь , Республика Крым , Севастополь
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