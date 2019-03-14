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Полицейские устроили массовую драку из-за дамы 

Рамблер 1 час назад
Фото: Telegram-канал Baza
Сотрудники пятого и шестого отделов самарского УМВД устроили массовую драку из-за красавицы-стажёрки на корпоративе по случаю 8-го марта, сообщает Telegram-канал Baza. В потасовке никто серьёзно не пострадал, но репутация правоохранителей после того, как информация просочилась в СМИ, может быть испорчена.
Причиной конфликта стало повышенное внимание одного из оперативников к 22-летней стажёрке пятого отдела МВД Самары, у которой на корпоративе отдыхал бойфренд — тоже правоохранитель. Ситуация накалилась, когда ухаживания полицейского вышли за рамки приличия. Возлюбленный девушки такой наглости стерпеть не смог и бросился на оппонента с кулаками. Помогать друзьям бросились коллеги из обоих отделов. Спустя непродолжительное время дерущихся удалось разнять. В сообщении уточняется, что никто из правоохранителей серьёзных травм не получил.
Ранее в сеть попало видео драки между казахстанскими полицейскими. Руководство МВД Казахстана отреагировало на скандальную публикацию, заявив, что по данному факту проводится служебная проверка, и сотрудники, участвующие в драке, а также их непосредственные начальники, будут наказаны в соответствии с законодательством.
Комментарии44
Происшествия , МВД
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