Полицейские устроили массовую драку из-за дамы

Сотрудники пятого и шестого отделов самарского УМВД устроили массовую драку из-за красавицы-стажёрки на корпоративе по случаю 8-го марта, сообщает Telegram-канал Baza. В потасовке никто серьёзно не пострадал, но репутация правоохранителей после того, как информация просочилась в СМИ, может быть испорчена.

Причиной конфликта стало повышенное внимание одного из оперативников к 22-летней стажёрке пятого отдела МВД Самары, у которой на корпоративе отдыхал бойфренд — тоже правоохранитель. Ситуация накалилась, когда ухаживания полицейского вышли за рамки приличия. Возлюбленный девушки такой наглости стерпеть не смог и бросился на оппонента с кулаками. Помогать друзьям бросились коллеги из обоих отделов. Спустя непродолжительное время дерущихся удалось разнять. В сообщении уточняется, что никто из правоохранителей серьёзных травм не получил.