Раскрыты факты о мертвом охраннике Порошенко

Стали известны новые факты о найденном мертвым охраннике Порошенко

Стало известно, что имя, найденного мертвым сотрудника администрации украинского президента Петра Порошенко , Александр Бухтатый. Об этом сообщает ТСН.

По данным телеканала, погибший занимал должность главного консультанта. Также в его удостоверении указывается, что он работал в департаменте информационной политики ведомства.

Как отмечается, полиция пока не подтверждает эти данные.

На настоящий момент тело мужчины отправлено на экспертизу, а следователи изучают видео с близлежащих камер наблюдения.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли мертвым охранника Порошенко.