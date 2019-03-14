Раскрыты факты о мертвом охраннике Порошенко

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Стали известны новые факты о найденном мертвым охраннике Порошенко 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Стало известно, что имя, найденного мертвым сотрудника администрации украинского президента Петра Порошенко, Александр Бухтатый. Об этом сообщает ТСН.
По данным телеканала, погибший занимал должность главного консультанта. Также в его удостоверении указывается, что он работал в департаменте информационной политики ведомства.
Как отмечается, полиция пока не подтверждает эти данные.
На настоящий момент тело мужчины отправлено на экспертизу, а следователи изучают видео с близлежащих камер наблюдения.
Ранее сообщалось, что в Киеве нашли мертвым охранника Порошенко.
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Происшествия , Видео , Украина , Петр Порошенко
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