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Льва в клетке обнаружили в квартире в Очаково-Матвеевском после обращения соседки в полицию 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции проверяют законность содержания льва в квартире на западе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Поздним вечером 13 марта в службу «02» обратилась жительница дома на ул. Веерная, которая сообщила, что по видеонаблюдению увидела, как соседи с четвертого этажа провели в квартиру льва.
«Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в квартире, на которую указала заявительница, клетку, в которой находился лев высотой примерно полметра. В квартире проживает 47-летний приезжий из Ингушетии. Мужчина предъявил международный ветеринарный паспорт животного, ветеринарное свидетельство и ветеринарный сертификат», — сказал источник.
В МВД проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. Приняты ли какие-нибудь меры в отношении дикого животного, собеседник агентства не уточнил.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва"
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