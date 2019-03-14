Льва в клетке обнаружили в квартире в Очаково-Матвеевском после обращения соседки в полицию

Поздним вечером 13 марта в службу «02» обратилась жительница дома на ул. Веерная, которая сообщила, что по видеонаблюдению увидела, как соседи с четвертого этажа провели в квартиру льва.

«Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в квартире, на которую указала заявительница, клетку, в которой находился лев высотой примерно полметра. В квартире проживает 47-летний приезжий из Ингушетии. Мужчина предъявил международный ветеринарный паспорт животного, ветеринарное свидетельство и ветеринарный сертификат», — сказал источник.

В МВД проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. Приняты ли какие-нибудь меры в отношении дикого животного, собеседник агентства не уточнил.