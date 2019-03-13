Раскрыты детали разговора пилотов перед крушением самолета в Эфиопии

Стали известны детали последнего разговора пилотов самолета, который разбился в Эфиопии 10 марта. Об этом гендиректор авиакомпании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам рассказал Wall Street Journal

По словам Гебремариам, пилоты сообщили авиадиспетчерам о проблемах "с управлением" и собирались вернуться обратно в аэропорт. Гендиректор уточнил, что тут пилоты не говорили о внешней угрозе.

В настоящее время "черные ящики" потерпевшего крушение Boeing-737 направлены на экспертизу в Европу, добавил Гебремариам.

Ранее сообщалось, что четыре страны закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX.

По данным авиакомпании, самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.