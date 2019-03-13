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Москвич облил краской Mercedes бывшей и пожалел 

Рамблер 1 час назад
Фото: Telegram-канал Mash
Telegram-канал Mash рассказал, что жительница Москвы «отомстила» своему бывшему парню за испорченную машину обвинением в изнасиловании.
По данным канала, Анастасия Мисяченко и Евгений Леонов познакомились в 2016 году в клубе. Они были вместе три года, но в 2019-м девушка решила расстаться с молодым человеком. Mash утверждает, что после этого Леонов напал на девушку и облил краской ее Mercedes CLA200.
Позже Мисяченко подала на него заявление об изнасиловании.
По версии девушки, после расставания она вернулась в дом молодого человека за сумкой и была там изнасилована. В полиции начали проверять заявление москвички.
Если вину молодого человека докажут, ему может грозить ответственность по статье 131 УК РФ. Наказание по этой статье составляет от трех лет до пожизненного лишения свободы (в зависимости от обстоятельств преступления).
Происшествия , Евгений Леонов , Москва
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