В Москве произошел новый конфликт между чеченцами и азербайджанцами

Трое неизвестных вечером 12 марта напали на работников шиномонтажа в Москве , сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Нападавшие нанесли двум уроженцам Азербайджана, находившимся в здании шиномонтажа, несколько ножевых ранений», — сказал собеседник «Интерфакса».

Он уточнил, что одного из подозреваемых на автомобиле Mercedes удалось задержать, им, по предварительным данным, оказался уроженец Чечни.

Пострадавших госпитализировали с колото-резаными, черепно-мозговыми и огнестрельными ранениями, которые получены от применения травматического оружия.

Ранее в столичном районе Печатники произошла массовая драка при участии представителей чеченской и азербайджанской диаспор, в которой в общей сложности участвовали от 70 до 100 человек.

После этого история получила продолжение, закончившаяся похищением человека.