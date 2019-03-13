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В Москве произошел новый конфликт между чеченцами и азербайджанцами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Трое неизвестных вечером 12 марта напали на работников шиномонтажа в Москве, сообщил знакомый с ситуацией источник.
«Нападавшие нанесли двум уроженцам Азербайджана, находившимся в здании шиномонтажа, несколько ножевых ранений», — сказал собеседник «Интерфакса».
Он уточнил, что одного из подозреваемых на автомобиле Mercedes удалось задержать, им, по предварительным данным, оказался уроженец Чечни.
Массовая драка в Москве продолжилась разборками в СИЗО
Пострадавших госпитализировали с колото-резаными, черепно-мозговыми и огнестрельными ранениями, которые получены от применения травматического оружия.
Ранее в столичном районе Печатники произошла массовая драка при участии представителей чеченской и азербайджанской диаспор, в которой в общей сложности участвовали от 70 до 100 человек.
После этого история получила продолжение, закончившаяся похищением человека.
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Происшествия , ФСИН , Интерфакс , Азербайджан , Москва
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