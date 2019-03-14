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Под флагом Либерии: в Керченском проливе село на мель судно с металлом из Украины 

РИА Новости Крым + ещё 12 26 минут назад
Фото: РИА Новости
В Керченском проливе село на мель судно "Maryland", следовавшее под флагом Либерии из Мариуполя. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщает РИА Новости.
Балкер "Maryland" (судовладелец Klip Marine Shipmanagement, флаг Либерии) сел на бровку Керчь-Еникальского канала накануне вечером при движении в караване. На данный момент движение по каналу идет в штатном режиме, заверили в Росморречфлоте.
"Он шел в караване из Мариуполя в Италию с грузом металла. Первоначально было введено ограничение по осадке до пяти метров, подошли, померяли глубины — он не мешал судоходству, и было снято ограничение. С сегодняшнего утра никаких ограничений по Керчь-Еникальскому каналу нет, движение идет в штатном режиме", — рассказал собеседник агентства.
В ведомстве также отметили, что два буксира пытались его стянуть, не получилось, потом были привлечены еще два буксира.
"Пока тоже не вышло у них, судно никому не мешает, ограничений по осадке нет, угрозы экологии и жизни людей нет", — заявил представитель Росморречфлота.
Он также отметил, что причин произошедшего может быть несколько, в том числе высокая парусность, ошибка судоводителя, ошибка лоцмана. Не исключается, что для снятия судна с мели его потребуется частично разгрузить.
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Происшествия , РИА Новости , Либерия
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