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В Керченском проливе село на мель шедшее из Украины судно 

Рамблер + ещё 26 9 часов назад
В Керченском проливе село на мель судно Maryland под флагом Либерии, направлявшееся из Мариуполя в Италию. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Судно село на бровку (Керчь-Еникальского канала) вечером 13 марта. Пока остается там, до завтра точно», — рассказал агентству представитель пресс-службы Росморречфлота.
Судно пытались снять с мели четыре буксира, однако им это не удалось. Отмечается, что на судоходство в проливе инцидент не повлиял.
В Росморречфлоте рассказали, что Maryland шел в караване из Мариуполя в Италию с грузом металла. Возможно, что для снятия судна с мели его придется частично разгрузить.
Происшествия , Видео , Пожары , Украина , Италия , Либерия
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