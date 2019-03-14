В Керченском проливе село на мель шедшее из Украины судно

В Керченском проливе село на мель судно Maryland под флагом Либерии , направлявшееся из Мариуполя Италию . Об этом сообщает «Интерфакс»

«Судно село на бровку (Керчь-Еникальского канала) вечером 13 марта. Пока остается там, до завтра точно», — рассказал агентству представитель пресс-службы Росморречфлота.

Судно пытались снять с мели четыре буксира, однако им это не удалось. Отмечается, что на судоходство в проливе инцидент не повлиял.

В Росморречфлоте рассказали, что Maryland шел в караване из Мариуполя в Италию с грузом металла. Возможно, что для снятия судна с мели его придется частично разгрузить.