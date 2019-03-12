Газопровод взорвался в ХМАО 

Магистральный газопровод «Ямбург — Тула II» прорвался в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате инцидента произошёл взрыв.
Подача газа прекратилась автоматически, передаёт РЕН ТВ. В настоящий момент топливо транспортируется через резервную ветку.
Причины произошедшего в настоящий момент неизвестны.
Ранее, как сообщал News.ru, президент Владимир Путин попросил подготовить предложения по наращиванию темпов газификации российских населённых пунктов. Об этом он заявил на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.