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Газопровод взорвался в ХМАО 

News.ru + ещё 2 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Магистральный газопровод «Ямбург — Тула II» прорвался в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате инцидента произошёл взрыв.
Подача газа прекратилась автоматически, передаёт РЕН ТВ. В настоящий момент топливо транспортируется через резервную ветку.
Причины произошедшего в настоящий момент неизвестны.
Ранее, как сообщал News.ru, президент Владимир Путин попросил подготовить предложения по наращиванию темпов газификации российских населённых пунктов. Об этом он заявил на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
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