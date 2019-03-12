Мать девочки-маугли сделала заявление

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Мать девочки-маугли оправдалась за ситуацию с дочерью 

Рамблер + ещё 6 15 минут назад
Мать девочки-Маугли из Москвы Ирина Гаращенко назвала произошедшее провокацией. Видеозапись беседы Гаращенко с журналистами опубликовал телеграм-канал Mash.
Савеловский суд Москвы избирает меру пресечения для Ирины Гаращенко. Женщине предъявлены обвинения в покушении на убийство.
Гаращенко заявила журналистам в суде, что родила ребенка в 41 год осознанно и ухаживала за ним должным образом.
Девочка-маугли заговорила
По ее словам, она жила вместе с дочерью, кормила ее, обучала и делала все, что положено матери. На вопросы журналистов о заваленной мусором квартире Ирина отвечала, что не знает, что произошло в квартире и почему она вдруг оказалась замусоренной. Женщина предположила, что ситуация была постановкой и заявила, что хотела бы сама увидеть, что произошло у нее дома, и во всем разобраться.
Мать девочки также отказалась признавать тот факт, что в шею ее дочери вросла пластиковая резинка для волос.
Гаращенко заявила, что девочка хорошо разговаривает, знает азбуку и считает до десяти, а сейчас молчит из-за стресса, который ей нанесли сотрудники полиции и МЧС при вскрытии квартиры.
Гаращенко призналась, что год назад к ней приходил участковый. По ее словам, ее заподозрили в употреблении алкоголя и наркотиков, однако это абсолютная ложь.
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Происшествия , Видео , МЧС , Москва
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