Мать девочки-маугли сделала заявление

Мать девочки-маугли оправдалась за ситуацию с дочерью

Мать девочки-Маугли из Москвы Ирина Гаращенко назвала произошедшее провокацией. Видеозапись беседы Гаращенко с журналистами опубликовал телеграм-канал Mash.

Савеловский суд Москвы избирает меру пресечения для Ирины Гаращенко. Женщине предъявлены обвинения в покушении на убийство.

Гаращенко заявила журналистам в суде, что родила ребенка в 41 год осознанно и ухаживала за ним должным образом.

По ее словам, она жила вместе с дочерью, кормила ее, обучала и делала все, что положено матери. На вопросы журналистов о заваленной мусором квартире Ирина отвечала, что не знает, что произошло в квартире и почему она вдруг оказалась замусоренной. Женщина предположила, что ситуация была постановкой и заявила, что хотела бы сама увидеть, что произошло у нее дома, и во всем разобраться.

Мать девочки также отказалась признавать тот факт, что в шею ее дочери вросла пластиковая резинка для волос.

Гаращенко заявила, что девочка хорошо разговаривает, знает азбуку и считает до десяти, а сейчас молчит из-за стресса, который ей нанесли сотрудники полиции и МЧС при вскрытии квартиры.

Гаращенко призналась, что год назад к ней приходил участковый. По ее словам, ее заподозрили в употреблении алкоголя и наркотиков, однако это абсолютная ложь.