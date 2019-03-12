Российская модель обвинила мужа в избиении

Российская модель Екатерина Авинова на своей странице в Facebook заявила, что ее жестоко избил бывший муж Глеб Евтеев. Модель опубликовала фото, на которых видны полученные ею травмы.

По словам женщины, она более года страдала от физического и морального насилия со стороны экс-супруга, но последней каплей стал инцидент, произошедший 8 марта в Таиланде , где они жили долгое время.

Третьего марта, как утверждает Авинова, Евтеев выгнал ее из дома, угрожая убийством. Он заявил, что женщина больше никогда не увидит своего двухлетнего сына. Больше недели она звонила мужу и просила его устроить встречу с ребенком.

Восьмого марта она пришла к Евтееву домой, чтобы увидеть сына. Она поиграла с ребенком и уложила его спать, после чего муж связал ее скотчем и ударил по голове.

«Следующее, что я помню, это как я проснулась вся в крови. Я думаю, соседи вызвали скорую помощь», — написала она.

Авинова заявила, что у семьи Евтеева есть «деньги и связи», а у ее родителей — нет, они не смогут приехать в Таиланд быстро.

«Никто не верит моей истории, потому что в соцсетях мы всегда выглядели как нормальная счастливая семья», — отметила она.

Россиянка потратила все свои сбережения в больнице. Медстраховки у нее нет. При этом у девушки диагностировали переломы скулы и носа, сильное сотрясение мозга, ей понадобится операция. Она оставила номер своей карты и попросила о финансовой и юридической помощи.

«Самое ужасное, что всё это происходило на глазах у моего маленького почти двухгодовалого сына», — цитирует Авинову Life.

Россиянка рассказала изданию, что с бывшим мужем они знакомы три года, а в браке прожили год.

Судя по комментариям к посту Авиновой, о ее случае знают в российском консульстве в Таиланде. Консул находится на прямой связи с потерпевшей.