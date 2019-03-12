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На концерте Киркорова готовился теракт 

Рамблер + ещё 5 49 минут назад
Четверых жителей Дагестана обвинили в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова, проходившем в Махачкале в 2017 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Исрафила Гададова.
По версии следствия, четверо фигурантов дела вступили в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и весной 2017-го объединились для совершения терактов в Махачкале.
По данным следственного управления МВД по Дагестану, в группу входили Х. Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов. В мае 2017-го Казуев, Халдузов и Ибрагимов якобы решили устроить теракт на концерте Киркорова.
В полиции заявили, что фигуранты дела планировали использовать для атаки самодельные бомбы, но их планы сорвались из-за полицейских, которые охраняли прошедший 6 июля концерт.
Осенью 2017 года всех четверых задержали. С тех пор они находятся под арестом.
Гададов, адвокат Казуева, заявил «Интерфаксу», что его подзащитный не признает вину по эпизоду с концертом. Казуев заявил следствию, что его целью было убийство Киркорова, а не зрителей. По словам Казуева, остальные обвиняемые также передумали устраивать взрыв, так как поняли, что будет много жертв.
В пресс-службе Киркорова «Интерфаксу» заявили, что певец не будет комментировать эту тему.
Мачеха Киркорова Людмила заявила Nation News, что не знала о подготовке покушения на певца.
«Сейчас буду своим звонить. Это ужас, я в шоке», — сказала она.
Комментарии9
Происшествия , Видео , Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Исламское государство , Интерфакс , Махачкала , Республика Дагестан
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