На концерте Киркорова готовился теракт

Четверых жителей Дагестана обвинили в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова , проходившем в Махачкале в 2017 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Исрафила Гададова.

По версии следствия, четверо фигурантов дела вступили в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ ) и весной 2017-го объединились для совершения терактов в Махачкале.

По данным следственного управления МВД по Дагестану, в группу входили Х. Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов. В мае 2017-го Казуев, Халдузов и Ибрагимов якобы решили устроить теракт на концерте Киркорова.

В полиции заявили, что фигуранты дела планировали использовать для атаки самодельные бомбы, но их планы сорвались из-за полицейских, которые охраняли прошедший 6 июля концерт.

Осенью 2017 года всех четверых задержали. С тех пор они находятся под арестом.

Гададов, адвокат Казуева, заявил «Интерфаксу» , что его подзащитный не признает вину по эпизоду с концертом. Казуев заявил следствию, что его целью было убийство Киркорова, а не зрителей. По словам Казуева, остальные обвиняемые также передумали устраивать взрыв, так как поняли, что будет много жертв.

В пресс-службе Киркорова «Интерфаксу» заявили, что певец не будет комментировать эту тему.

Мачеха Киркорова Людмила заявила Nation News, что не знала о подготовке покушения на певца.