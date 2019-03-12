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В результате столкновения двух судов на востоке Китая без вести пропали 12 человек 

ТАСС + ещё 8 9 часов назад
Фото: cgtn.com
Два судна столкнулись во вторник рано утром у побережья восточной провинции Чжэцзян. В результате инцидента, сообщает агентство "Синьхуа", без вести пропали 12 человек.
Инцидент произошел в акватории уезда Дайшань. Сообщается, что возвращавшееся в порт рыболовецкое судно столкнулось с другим судном, в результате чего 14 рыбаков оказались в воде. По последним данным, двое из них были спасены, а остальные пока считаются пропавшими без вести.
Местные власти отдали распоряжение о проведении поисково-спасательной операции. В район инцидента направлено несколько спасательных судов. Поиск пропавших также ведется с воздуха силами местного Управления по спасению в Восточно-Китайском море.
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Происшествия , Азия , Синьхуа , Китай
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