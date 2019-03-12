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Аргентинские пилоты отказываются летать на Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии 

ТАСС + ещё 16 3 часа назад
Пилоты крупнейшей аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas намерены отказаться от полетов на лайнерах Boeing 737 MAX 8 в связи с авиакатастрофой в Эфиопии. Об этом сообщила в понедельник аргентинская Ассоциация пилотов авиалиний.
Профсоюз попросил Национальное управление гражданской авиации республики и Aerolineas Argentinas, во флоте которой есть пять Boeing 737 MAX 8, "принять превентивные меры, чтобы обеспечить безопасность экипажа и пассажиров".
"К сожалению, несмотря на срочность вопроса, к настоящему моменту мы не получили ответа ни от одной из сторон. В связи с этим мы отдаем распоряжение не осуществлять полеты на Boeing 737 MAX 8", — говорится в заявлении ассоциации.
По словам профсоюза, пилоты не будут летать на этих лайнерах до "получения информации и гарантий отсутствия какого-либо риска при их использовании".
В понедельник власти КНР ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX 8. Поводом послужило падение самолета этой модели 10 марта в Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек из 35 стран, в том числе трех россиян.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Boeing , Эфиопия
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