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Очевидцы рассказали про дым в момент падения Boeing в Эфиопии 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Один из свидетелей катастрофы пассажирского Boeing 737 в Эфиопии рассказал, что видел идущий из самолета дым во время его падения, сообщает CNN.
"Я был в горах поблизости [от места крушения], когда увидел, как самолет развернулся, задымился, а затем упал", — сказал 25-летний местный житель.
По его словам, падение сопровождалось громким резким звуком.
"Прежде, чем он потерпел крушение, самолет терял высоту с большим количеством дыма, идущего сзади, а также издавал очень громкий неприятный звук", — сказал очевидец.
Ранее сообщалось, что найден черный ящик потерпевшего крушение в Эфиопии самолета.
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Происшествия , Видео , Boeing , CNN , Эфиопия
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