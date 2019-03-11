Погибшая в Эфиопии россиянка оставила послание

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СМИ рассказали о последнем сообщении погибшей в Эфиопии россиянки 

Рамблер 1 час назад
Александр и Екатерина Поляковы, погибшие при крушении «Боинга» в Эфиопии, собирались объехать весь свет, пишет «Московский комсомолец».
Александр и Екатерина познакомились во время учебы в таганрогском Институте радиотехнических систем и управления, были однокурсниками. После свадьбы решились переехать в Москву.
Оба устроились на работу в компанию «Сбербанк-Лизинг», завели кота и полюбили путешествовать.
Катя любила планировать поездки, составляла маршрут, выбирала отель, изучала достопримечательности.
Перед полетом она оставила трогательное и очень жизнеутверждающее сообщение:
«Ровно год назад мы ехали в Азию, теперь летим в Африку. А раньше казалось, что поездка в Москву уже подвиг. Это в очередной раз доказывает, что рамки и границы рисуем мы себе сами».
10 марта 28-летние Александр и Екатерина погибли в катастрофе Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавшего из Аддис-Абебы в Кению. На борту самолета находились 157 человек — граждане 35 государств.
Комментарии32
Происшествия , Видео , Екатерина Полякова , Александр Поляков , Boeing , Сбербанк Лизинг , Московский комсомолец , Москва , Эфиопия
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