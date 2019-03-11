Погибшая в Эфиопии россиянка оставила послание

СМИ рассказали о последнем сообщении погибшей в Эфиопии россиянки

Александр и Екатерина познакомились во время учебы в таганрогском Институте радиотехнических систем и управления, были однокурсниками. После свадьбы решились переехать в Москву

Оба устроились на работу в компанию «Сбербанк-Лизинг» , завели кота и полюбили путешествовать.

Катя любила планировать поездки, составляла маршрут, выбирала отель, изучала достопримечательности.

Перед полетом она оставила трогательное и очень жизнеутверждающее сообщение:

«Ровно год назад мы ехали в Азию, теперь летим в Африку. А раньше казалось, что поездка в Москву уже подвиг. Это в очередной раз доказывает, что рамки и границы рисуем мы себе сами».