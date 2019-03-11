Озвучены результаты экспертизы после смерти Малашенко

По его словам, судья получил результаты полной токсикологической экспертизы, без которой тело Малашенко не могло быть отправлено в Москву

«Ничего подозрительного там нет», — сказал Венедиктов.

По его словам, изначально судья Высшего суда Андалусии отложил решение об отправке тела до появления результатов экспертизы, потому что вдова Малашенко Божена Рынска заявляла, что, возможно, он был убит.

«Мы ожидаем, что судья в ближайшее время примет решение, потому что документы поступили в суд Андалусии. После чего консульство российского посольства в Мадриде выдаст документы, подтверждающие, что Игорь — российский гражданин и так далее. После чего специальное бюро, которое организует транспортировку, получит право транспортировать за границу гроб с телом», — рассказал журналист.

По словам Венедиктова, похороны и прощание с Игорем Малашенко, состоятся на Троекуровском кладбище.

Сооснователь и бывший генеральный директор телекомпании НТВ Игорь Малашенко покончил с собой в ночь на 25 февраля в своем доме в испанской Андалусии.