Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в авиакатастрофе в Эфиопии погибли 8 итальянцев, включая известного археолога 

ТАСС 15 минут назад
Известный итальянский археолог, советник по культуре регионального правительства острова Сицилия Себастьяно Туза погиб при крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines в центральном районе Эфиопии. Об этом сообщило в воскресенье агентство ANSA.
По данным агентства, Туза находился в списках пассажиров рейса, направлявшегося из Аддис-Абебы в Найроби. Он летел в Кению, где участвовал в проекте ЮНЕСКО. Агентство указывает, что всего среди жертв авиакатастрофы восемь итальянцев, в том числе три сотрудника благотворительной организации из Бергамо.
Раскрыта просьба пилота потерпевшего крушение Boeing-737
Согласно данным авиакомпании, жертвами крушения лайнера стали все находившиеся на его борту 157 человек — 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди них — три россиянина, а также граждане еще 32 стран. Авиакатастрофа произошла в воскресенье утром в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы.
ТАСС: последние новости
На севере Москвы задержано движение троллейбусов из-за повреждения контактной сети На борту разбившегося лайнера в Эфиопии было трое россиян СМИ: при взрыве автобуса в Стокгольме пострадал один человек
Комментарии
Происшествия , Видео , Катастрофы , ЮНЕСКО , Сицилия , Эфиопия
Читайте также
Видео
В Стокгольме взорвался автобус
Происшествия Автоспорт
Раскрыта просьба пилота потерпевшего крушение Boeing-737
Происшествия Катастрофы
Нетаньяху пригрозил военной операцией
В мире Ближний Восток
Почему США разваливаются как СССР
В мире Статьи
Появилось новое видео с места крушения Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Уволенный за стопку коньяка актер из МХАТ сделал заявление
Общество Другое
Что скрывал красавчик Саша из группы Дятлова
Общество Статьи
Кадыров объяснил появление мины у дипломата США
Политика
В Москве нашли девочку-маугли с вросшим в шею проводом
Происшествия Общество
Скриптонит опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение