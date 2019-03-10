СМИ: в авиакатастрофе в Эфиопии погибли 8 итальянцев, включая известного археолога

Известный итальянский археолог, советник по культуре регионального правительства острова Сицилия Себастьяно Туза погиб при крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines в центральном районе Эфиопии . Об этом сообщило в воскресенье агентство ANSA.

По данным агентства, Туза находился в списках пассажиров рейса, направлявшегося из Аддис-Абебы в Найроби. Он летел в Кению, где участвовал в проекте ЮНЕСКО . Агентство указывает, что всего среди жертв авиакатастрофы восемь итальянцев, в том числе три сотрудника благотворительной организации из Бергамо.

Согласно данным авиакомпании, жертвами крушения лайнера стали все находившиеся на его борту 157 человек — 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди них — три россиянина, а также граждане еще 32 стран. Авиакатастрофа произошла в воскресенье утром в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы.