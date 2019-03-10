Появились подробности о родителях найденной в Москве «девочки-маугли»

Выяснились подробности истории в Москве , где женщина перестала ухаживать за пятилетней дочерью. Она превратила ребенка в маугли, подолгу оставляя без одежды, еды, воды и присмотра среди груд мусора в трехкомнатной квартире.

История девочки-маугли началась несколько лет назад, сообщает «МК».

Жительница дома по Ленинградскому шоссе познакомилась с выходцем из Украины . У них родилась девочка, но сожителя вскоре депортировали на родину, и в Россию он больше не вернулся.

Соседи рассказали, что первое время мать гуляла с малышкой на улице, но потом ребенок исчез из виду, а сама женщина стала вести себя неадекватно. К тому же, она не работала, у нее накопилось около 200 тысяч рублей долгов за ЖКХ.

В ночь на 10 марта соседи услышали за дверью трехкомнатной квартиры детский плач. Они пытались успокоить ребенка, потом вызвали полицию и спасателей. Дверь вскрыли, открылась ужасающая картина. Квартира была захламлена огромными грудами мусора, свет и вода отключены. На кухне сидела голая девочка с намотанной на шею тряпкой и вязаной шапочкой на голове. Бусы на шее вросли в кожу так, что их пришлось потом удалять хирургам.

«По ощущениям было похоже, что мы увидели маугли. Ребенок не разговаривал и очень сильно хотел пить. Я налила ей 2 кружки воды, так она их выпила и просила еще», — рассказала одна из соседок.

Девочку отправили в больницу, где обнаружили у нее целый букет хронических заболеваний и обезвоживание. Мать не появлялась дома несколько дней. Затем ее задержали. Против женщины возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.