Мать девочки-маугли решили арестовать

Следствие готовит ходатайство об аресте мамы пятилетней девочки-маугли, которая, предположительно, провела несколько дней одна в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе в Москве . Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Принципиальное согласие прокуратуры получено, сама женщина находится в изоляторе временного содержания и завтра будет доставлена в суд.

Мать остается единственной подозреваемой в деле «о покушении на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии». По версии следствия, она планировала лишить девочку жизни, доведя ее до истощения.

Также в столичном главке Следственного комитета (СК) России проводят проверку в отношении сотрудников территориального отдела МВД , в частности участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних. По имеющейся информации, они несколько раз получали сообщения, в том числе от патрульных нарядов, о том, что ребенок остается в квартире один, в антисанитарных условиях, но должных мер не предпринимали.

«Уже допрошены сотрудники полиции, а также соседи. Сейчас следствие анализирует полученные данные. Их действиям, точнее, бездействию, будет дана принципиальная оценка», — заявили «Ленте.ру» в СК. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина , расследование взято на особый контроль в центральном аппарате.

Ранее мать девочки рассказала, почему оставила дочь без присмотра. По ее словам, она воспитывает ребенка одна и вынуждена оставлять ее «на непродолжительное время», чтобы ходить на работу и по делам. Также, по ее словам, у нее долги по кредиту и по коммунальным платежам, поэтому она хотела продать квартиру и временно жить со знакомым до тех пор, пока не приобретет новое жилье.

О том, что в одной из московских квартир нашли девочку-маугли, стало известно 10 марта. Соседи вызвали полицейских после того, как малышка долго плакала и кричала за дверью. Когда жилище вскрыли, оказалось, что внутри полная антисанитария, весь пол завален горами хлама и мусора, по кухне летают мухи, часть мебели сломана, окна и обои перемазаны грязью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК).