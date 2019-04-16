Чудом осталась жива: в результате обстрела ВСУ в ЛНР ранена 11-летняя девочка

Вечером, 14 апреля, военнослужащие ВСУ и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел по населенному пункту ЛНР, в результате которого ранило ребенка.

ВСУ продолжают подвергать мирных жителей Донбасса обстрелам. На сей раз под огонь попали жители поселка Золотое-5 Первомайского района ЛНР.

В результате нападения ранения получила 11-летняя девочка. Она призналась, что находилась в этот момент внутри дома, однако из-за взрыва окно разбилось, а ее задело осколком стекла. Ребенка доставили в больницу.

«Было легкое сотрясения. И только царапина. Это чудо», — признается врач Евгений Гарагатый.

Кроме того, повреждены несколько домов.

После происшествия на место прибыли сотрудники представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации, которые постановили, что военнослужащие ВСУ и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения — предположительно из БМП-1 и миномета. Один из боеприпасов также попал в парк поселка.

Местные жители своими силами устранят последствия нападения.