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Чудом осталась жива: в результате обстрела ВСУ в ЛНР ранена 11-летняя девочка 

ТК «Звезда» + ещё 190 47 минут назад
Вечером, 14 апреля, военнослужащие ВСУ и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел по населенному пункту ЛНР, в результате которого ранило ребенка.
ВСУ продолжают подвергать мирных жителей Донбасса обстрелам. На сей раз под огонь попали жители поселка Золотое-5 Первомайского района ЛНР.
В результате нападения ранения получила 11-летняя девочка. Она призналась, что находилась в этот момент внутри дома, однако из-за взрыва окно разбилось, а ее задело осколком стекла. Ребенка доставили в больницу.
«Было легкое сотрясения. И только царапина. Это чудо», — признается врач Евгений Гарагатый.
Кроме того, повреждены несколько домов.
После происшествия на место прибыли сотрудники представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации, которые постановили, что военнослужащие ВСУ и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения — предположительно из БМП-1 и миномета. Один из боеприпасов также попал в парк поселка.
Местные жители своими силами устранят последствия нападения.
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Происшествия , Видео , Конфликты
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