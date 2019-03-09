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Женщину зверски убили и сожгли в Челябинске 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Челябинске за мусорными баками обнаружили изувеченное тело женщины. Об этом сообщает сайт 74.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Отмечается, что труп нашел гуляющий с собакой местный житель. По его словам, женщину изнасиловали, убили, а потом сожгли.
В местной полиции также подтвердили информацию об обнаружении тела за мусорными баками.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего и устанавливают личность погибшей.
Ранее сообщалось, что мужчина зверски убил жену и ребенка в Москве.
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