Трагедия юной мисс Вселенной: смерть после вечеринки

Бывшая победительница конкурса для подростков «Юная мисс Вселенная» Лотте Ван Дер Зи умерла от сердечного приступа. 20-летняя голландская модель ушла из жизни, находясь в состоянии комы, в которую ее ввели после внезапной остановки сердца. «Газета.Ru» — о том, как умерла королева красоты.

Ван дер Зи забрала корону победительницы на престижном конкурсе в 2017 году, а умерла в мюнхенской больнице в среду, 6 марта — ее родители поделились известием с подписчиками Лотте в инстаграме. Рядом с фотографией дочери они написали:

«Наша жемчужина, наше все, умерла вечером в среду, 6 марта, в 22:47. То, что нашей дорогой и любимой Лотте больше нет с нами, кажется неправдой.

Наши сердца по-настоящему разбиты. Мы бы хотели поблагодарить вас всех за поддержку и душевные сообщения».

На снимке девушку запечатлели в один из последних дней жизни — на горном склоне горнолыжного курорта в Вестендорфе в Австрии в теплом спортивном снаряжении и шапке с помпоном.

Во время интервью с местной газетой, родители рассказали, что за ночь до сердечного приступа Лотте была на вечеринке вместе со своими друзьями и вернулась домой «радостной и без каких-либо жалоб на самочувствие».

Однако к завтраку девушка не спустилась, и когда родители зашли в ее комнату, они обнаружили ее в плачевном состоянии. В аккаунте их дочери в инстаграме родители сообщили, что ее положение ухудшилось и «стремительно перетекло во внезапную остановку сердца».

Ее мать прибегла к экстренной помощи, и на время смогла заново запустить сердце модели, после чего семья поспешила в ближайшую больницу, где врачи погрузили Лотте в искусственную кому.

Затем Ван Дер Зи была переведена в специализированный медицинский центр в Мюнхен. Уже там у нее диагностировали крайнюю степень недостаточности сердца, в которой орган уже не мог работать без клинического вмешательства и аппаратов жизнеобеспечения.

В данный момент семья Лотте Ван Дер Зи старается узнать что именно могло вызвать у дочери серьезные проблемы с сердцем и проводит исследование тканей бывшей модели. Сейчас в социальных сетях высказывают предположения, что девушка могла употреблять наркотические вещества, но эта информация нуждается в подтверждении до тех пор, пока не придут результаты анализов.

В 2017 году в итальянском городе Римини произошло нападение на 28-летнюю Джессику Нотаро, которая являлась победительницей конкурса красоты региона Эмилия-Романья и участвовала в финале «Мисс Италия — 2007», пишет Сorriere della sera.

Ее бывший возлюбленный, уроженец Кабо-Верде, подкараулил девушку у ее дома, позвал по имени и вылил на лицо кислоту.

Нотаро получила фатальные ожоги глаз, лица и шеи, она была экстренно госпитализирована. Нападавший был задержан. Отметим, что Нотаро на протяжении долгого времени помогала найти своему бывшему бойфренду найти работу, но позже пожаловалась на его неадекватное поведение в полицию, и мужчине было запрещено к ней приближаться.

27 сентября 2018 года в Ираке обнаружили мертвой победительницу «Мисс Багдад — 2015» Тару Фарес. Как сообщало ранее МВД, 22-летняя девушка была застрелена в своей машине в багдадском районе Кам-Сара. Затем стало известно, что другая победительница конкурса красоты «Мисс Ирак — 2015» Шайма Касим получала угрозы, спустя несколько дней после того, как была убита Фарес.

За два дня до происшествия с «Мисс Багдад — 2015» неизвестные застрелили 46-летнюю правозащитницу Соад ал-Али в Басре. Это произошло в тот момент, когда девушка садилась в свою машину. Месяцем ранее были обнаружены тела еще двух девушек — Рафиф аль-Ясери и Раша аль-Хассан — они были найдены в своих домах. Издание отмечает, что девушки работали в бьюти-индустрии.

«Все женщины, которые ведут общественную жизнь, становятся мишенями. Тара Фарес имела более 2,5 млн подписчиков в социальных сетях. Все убитые девушки были храбрыми и амбициозными личностями», — отметила правозащитница из Багдада Ханаа Эдвар.

По ее словам, после серии убийств многие женщины стали удалять свои аккаунты и отключать свои профили во всех социальных сетях. Эдвар добавила, что некоторые из них переехали в другие дома. Эти убийства пугают молодых девушек, подчеркнула она.

Напомним, что в октябре 2018 года погибла победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная». Яна Лаврентьева покидала ресторан с мужем Евгением и компанией своих друзей. Супруг и несколько подруг Лаврентьевой уже практически перешли дорогу, когда в женщину врезалась машина.

Этот случай произошел в элитном районе Лос-Анджелеса. Очевидцы не смогли запомнить номера машины, но им удалось распознать марку. Водитель по их словам покинул место происшествия и до сих пор не обнаружен полицейскими.