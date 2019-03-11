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NYT узнала, кто устроил поджог грузовика с гумпомощью для Венесуэлы 

Газета.Ru + ещё 11
Фото: EPA
Поджог грузовика с гуманитарной помощью на границе Колумбии и Венесуэлы в феврале текущего года устроил оппозиционер, а не сотрудники правоохранительных органов республики. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, правительство США необоснованно обвинило администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро в этом инциденте.
Как отмечается, наиболее вероятной причиной сгорания грузовика стала бутылка с зажигательной смесью, брошенная одним из членов оппозиции в направлении венесуэльских силовиков.
При этом тот же оппозиционер также бросил бутылку с зажигательной смесью в еще один грузовик, однако безуспешно.
Ранее Белый дом отреагировал на поджог грузовиков с гумпомощью на границе с Колумбией.
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Происшествия , В мире , Николас Мадуро , Венесуэла , Колумбия
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