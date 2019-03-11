NYT узнала, кто устроил поджог грузовика с гумпомощью для Венесуэлы

Поджог грузовика с гуманитарной помощью на границе Колумбии Венесуэлы в феврале текущего года устроил оппозиционер, а не сотрудники правоохранительных органов республики. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, правительство США необоснованно обвинило администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро в этом инциденте.

Как отмечается, наиболее вероятной причиной сгорания грузовика стала бутылка с зажигательной смесью, брошенная одним из членов оппозиции в направлении венесуэльских силовиков.

При этом тот же оппозиционер также бросил бутылку с зажигательной смесью в еще один грузовик, однако безуспешно.

Ранее Белый дом отреагировал на поджог грузовиков с гумпомощью на границе с Колумбией.