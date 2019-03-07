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Следователи приехали в квартиру к актёру Фролову 

News.ru 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала «Казнокрады»
Сотрудники Следственного комитета приехали в столичный дом на Дмитровском шоссе, чтобы разобраться в ситуации звезды сериала «Папины дочки» Сергея Фролова, которого накануне выселили из квартиры. Об этом сообщила директор артиста Наталья Грановская.
Директор артиста рассказала, что квартира оказалась закрыта. Актёр и его ребёнок нее могут туда попасть, чтобы забрать необходимые им вещи.
«Сейчас Сергей одет в одежду артистов, кто дал ему ботинки, кто штаны, кто шапку», — сказала Грановская «СНЕГ.TV».
Ранее Сергей Фролов вместе с семьёй оказался на улице. По их словам, в среду в квартире были вырезаны замки. Судебные приставы описали имущество, а самого актера, его жену и ребенка выставили за дверь. Приехавшие на место оперативники не смогли помочь семье Фролова. Однако Сергей рассказал, что снял взлом замков на видео и написал заявление в полицию.
Как писал News.ru, блогер Кирилл Терешин, получивший широкую известность как «Руки-Базуки» из-за деформированных мышц, сыграет главную роль в продолжении культовых работ Алексея Балабанова «Брат-3».
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Алексей Балабанов , Сергей Фролов , СКР
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