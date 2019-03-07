Следователи приехали в квартиру к актёру Фролову

Сотрудники Следственного комитета приехали в столичный дом на Дмитровском шоссе, чтобы разобраться в ситуации звезды сериала «Папины дочки» Сергея Фролова , которого накануне выселили из квартиры. Об этом сообщила директор артиста Наталья Грановская.

Директор артиста рассказала, что квартира оказалась закрыта. Актёр и его ребёнок нее могут туда попасть, чтобы забрать необходимые им вещи.

«Сейчас Сергей одет в одежду артистов, кто дал ему ботинки, кто штаны, кто шапку», — сказала Грановская «СНЕГ.TV».

Ранее Сергей Фролов вместе с семьёй оказался на улице. По их словам, в среду в квартире были вырезаны замки. Судебные приставы описали имущество, а самого актера, его жену и ребенка выставили за дверь. Приехавшие на место оперативники не смогли помочь семье Фролова. Однако Сергей рассказал, что снял взлом замков на видео и написал заявление в полицию.