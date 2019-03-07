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СК возбудил дело после отравления детей в Дагестане 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи завели уголовное дело после того, как 22 ребёнка и двое сотрудников детского сада села Советского в Дагестане были госпитализированы с отравлением. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 238 УК России», — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, в детском саду произведена выемка документов, регламентирующих организацию детского питания, назначены судебные экспертизы.
Ранее стало известно, что в Дагестане проверяют дошкольные учреждения после отравления в детсаду.
Как сообщал Пятый канал со ссылкой на главу местного Минздрава, медики оценивают состояние госпитализированных после отравления детей и взрослых как средней и лёгкой степени тяжести.
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Происшествия , Криминал , Минздрав РФ , Республика Дагестан
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