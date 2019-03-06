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Российский участковый оказался серийным убийцей 

Lenta.ru + ещё 4 46 минут назад
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге суд проговорил бывшего участкового к пожизненному лишению свободы за серию убийств граждан. Об этом в среду, 6 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Старший участковый 39-го отдела полиции Петербурга организовал преступную группу, которая в период с 2011-го по 2015 год убила шесть человек ради их квартир. Полицейский совершил два убийства сам, еще четыре он организовал. В сентябре 2015-го Крохин и трое участников его преступной группы были задержаны.
В 2017 году двое фигурантов дела, заключивших сделку со следствием, были осуждены в особом порядке. Им дали 8 и 9,5 лет колонии строгого режима. Третьего сообщника судили вместе с Крохиным, его приговорили к 13 годам колонии.
Крохин во время судебного процесса сознался в убийстве еще троих человек. В настоящее время по этим эпизодам ведется следствие в рамках нового уголовного дела.
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Происшествия , Криминал , ФСИН , Санкт-Петербург
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