Российский участковый оказался серийным убийцей

Санкт-Петербурге суд проговорил бывшего участкового к пожизненному лишению свободы за серию убийств граждан. Об этом в среду, 6 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Старший участковый 39-го отдела полиции Петербурга организовал преступную группу, которая в период с 2011-го по 2015 год убила шесть человек ради их квартир. Полицейский совершил два убийства сам, еще четыре он организовал. В сентябре 2015-го Крохин и трое участников его преступной группы были задержаны.

В 2017 году двое фигурантов дела, заключивших сделку со следствием, были осуждены в особом порядке. Им дали 8 и 9,5 лет колонии строгого режима . Третьего сообщника судили вместе с Крохиным, его приговорили к 13 годам колонии.

Крохин во время судебного процесса сознался в убийстве еще троих человек. В настоящее время по этим эпизодам ведется следствие в рамках нового уголовного дела.