В Башкирии задержали двух мужчин, подозреваемых в пытке приятеля утюгом

Правоохранители задержали двух жителей Башкирии , которые подозреваются в пытках приятеля раскалённым утюгом ради денег на спиртное, сообщили в МВД республики.

Инцидент произошёл в башкирском городе Туймазы . В больницу с ожогами обратился 55-летний горожанин, сообщивший полиции о разбойном нападении.

По предварительной версии ведомства, двое мужчин 37 и 43 лет пришли в гости к потерпевшему, во время застолья закончились спиртные напитки, и мужчины стали требовать от хозяина купить алкоголь, но тот отказался.

"Тогда гости раскалили утюг и прижигали тело хозяина, требуя денег. Испуганный горожанин сказал, где он хранит деньги. Забрав 8 тысяч рублей, злоумышленники скрылись, после чего поделили похищенное между собой. После этого жителю Туймазов пришлось обратиться с многочисленными ожогами за помощью к медикам, а затем и в полицию", — информирует башкирская полиция.

Подозреваемые в нападении задержаны, возбуждено уголовное дело, орудие преступления изъято, отмечает ведомство.