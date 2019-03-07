Правоохранители задержали двух жителей Башкирии, которые подозреваются в пытках приятеля раскалённым утюгом ради денег на спиртное, сообщили в МВД республики.
Инцидент произошёл в башкирском городе Туймазы. В больницу с ожогами обратился 55-летний горожанин, сообщивший полиции о разбойном нападении.
По предварительной версии ведомства, двое мужчин 37 и 43 лет пришли в гости к потерпевшему, во время застолья закончились спиртные напитки, и мужчины стали требовать от хозяина купить алкоголь, но тот отказался.
"Тогда гости раскалили утюг и прижигали тело хозяина, требуя денег. Испуганный горожанин сказал, где он хранит деньги. Забрав 8 тысяч рублей, злоумышленники скрылись, после чего поделили похищенное между собой. После этого жителю Туймазов пришлось обратиться с многочисленными ожогами за помощью к медикам, а затем и в полицию", — информирует башкирская полиция.
Подозреваемые в нападении задержаны, возбуждено уголовное дело, орудие преступления изъято, отмечает ведомство.