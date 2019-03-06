Мать и брата Дудя избили в Москве

СМИ сообщили, что на мать и брата Дудя напали в Москве

Мать и брата журналиста Юрия Дудя избили в Москве , сообщает «Мэш».

По информации телеграм-канала, нападение на родственников знаменитости произошло на западе города еще осенью 2018 года, однако до сегодняшнего дня полиция отказывалась расследовать произошедшее. «Мэш» не уточнил ни причин, ни обстоятельств избиения.

По данным канала, сегодня правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Побои» и приступили к поиску нападавших.

Ранее СМИ писали, что мать Дудя работает преподавателем химии в Московском среднем специальном училище олимпийского резерва №3, а отец — профессор на факультете военного обучения Военного института МГТУ имени Баумана

По данным прессы, отставной полковник Александр Дудь — соавтор трех книг, в том числе об устройстве военной автомобильной техники, а также соавтор 12 изобретений для военно-промышленного комплекса, в том числе устройства дистанционной разведки местности для проходимости гусеничной техники.