Дочь Керимова отправили в колонию

Ислама Каримова Внучка экс-президента Узбекистана Иман заявила в Instagram, что сотрудники прокуратуры силой вытащили её мать из ванной и увезли в неизвестном направлении. Гульнара Каримова с 2018 года по решению Ташкентского суда находилась в квартире своей дочери на домашнем содержании при условии ограничения свободы.

В конце 2017 года Гульнару Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы за подделку документов, мошенничество и сокрытие иностранной валюты. Однако полгода спустя Ташкентский областной суд заменил Каримовой наказание на 5 лет ограничения свободы, поскольку осуждённая пообещала компенсировать все государству убытки, понесённые в результате совершённых ею преступлений. «Домашний арест» женщина должна была отбывать по месту жительства её дочери Иман.

5 марта 2019 года девушка в соцсети заявила, что сотрудники узбекской прокуратуры ворвались в её квартиру, силой вытащили её мать из ванной и увезли в неизвестном направлении.

«Не хотелось бы раскрывать подробности всего, что известно мне и моей семье (о действиях бизнесменов и членов правительства — прим.ред.), но в такой ситуации, когда у меня похитили маму не в моих силах больше молчать», — заявила Иман (орфография и пунктуация автора сохранены — ред.).

Позже на сайте прокуратуры Узбекистана появилось сообщение о том, что Каримову перевели в колонию общего режима в связи с нарушениями условий домашнего содержания.

В сообщении узбекской прокуратуры говорится, что содержание преступников на дому должно строго соответствовать определённым условиям: осужденные не имеют права выходить из дома и пользоваться средствами связи. Впрочем Каримовой, по словам сотрудников надзорного ведомства, закон оказался «не писан». Правоохранители выяснили, что 22 ноября 2018 года женщина уехала в неизвестном направлении. По возвращению ей было сделано предупреждение, но Каримова продолжила «злостно нарушать порядок». Осуждённая активно пользовалась Интернетом, а также за всё время пребывания дома не перевела на государственные счета ни копейки.

Правоохранители приняли решение перевести Каримову обратно в колонию общего режима.